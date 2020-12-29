Накануне новогодних праздников мошенники придумали новый способ обмана. Такие звонки уже поступают клиентам российских банков, сообщает Ъ. Вместо того, чтобы пугать людей «подозрительными транзакциями», мошенники предлагают воспользоваться какими-либо особо привлекательными банковскими продуктами.Такой способ мошенничества неслучайно появляется накануне новогодних праздников – многие банки именно в это время предлагают выгодные вклады и депозиты. Мошенник предлагает сделать , например, краткосрочный вклад с повышенной доходностью. Если человек заинтересовался, мошенник объясняет, что это абсолютно новый банковский продукт и на официальном сайте еще нет информации о нем, и предлагает пройти по ссылке. Дальше все как всегда- ссылка ведет на фишинговый сайт, и если человек введет на этом сайте данные своей карты или личного кабинета, с его счета мгновенно исчезают все деньги.Пока подобные звонки поступали только клиентам российских банков, но белорусам тоже нужно быть начеку: как правило, через некоторое время мошенники опробуют новые примочки и на жителях Беларуси.Как утверждают эксперты Ъ, мошенники отслеживают происходящее на рынке и предлагают «наиболее актуальные и правдоподобные схемы». Чтобы не стать жертвой нового обмана, нужно всего лишь проверить информацию, перезвонив в банк по телефонам, которые указаны на официальном сайте.БУДЬ В КУРСЕ!Пополняя свой арсенал, мошенники не гнушаются и старыми схемами «развода». Собрали в топ самые распространенные.«Верните мои деньги!». Абоненту приходит СМС о том, что на баланс его телефона зачислена такая-то сумма. Если мошенники особо технически одаренные, они создают полное впечатление, что СМС пришла от провайдера. Через несколько минут раздается звонок, и расстроенный некто сообщает, что он по ошибке кинул деньги на ваш номер и просит их вернуть. Многие закидывают на баланс мошенника требуемую сумму, а потом обнаруживают, что их собственный баланс на самом деле не пополнялся.«Скажите код!». Приходит СМС с кодом от банка. Потом звонит или пишет мошенник, который утверждает, что из-за сбоя в системе его счет почему-то оказался привязанным к вашему номеру телефона и просит сказать ему код, так как ему нужно немедленно провести какую-то операцию со своими деньгами. Если скажете, операцию мошенник проведет, но с вашими деньгами – снимет все подчистую.«Ваш Вася в милиции!». Звонок от незнакомца, который сообщает, что ваш сын, внук, муж, брат, другой родственник сбил человека, ввязался в драку, совершил что-то еще противоправное. Якобы сам он говорить не может, так как задержан, но вопрос можно решить за определенную сумму денег. Иногда мошенники говорят от имени самого родственника, попавшего в передрягу, надеясь на то, что изменения в голосе жертва спишет на волнение. Распознать обман проще простого: позвоните или напишите «попавшему в милицию» близкому.«Вам положено!». Мошенники могут действовать от имени социальной службы, благотворительного фонда, пенсионного фонда. Жертве сообщают, что ей положена прибавка к пенсии, благотворительная помощь, субсидия, компенсация и так далее. Выведывают данные карты, якобы для того, чтобы перечислить субсидию, и снимают деньги.