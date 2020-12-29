Министерство финансов Беларуси 29 декабря сообщило о том, что кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК подписано. Это состоялось 24 декабря. В соглашении оговаривается выдача Беларуси займа в размере 20 млн. долларов.Эти деньги должны пойти на здравоохранение. А именно: на воплощение в жизнь ряда мер, которые связаны с поддержкой системы здравоохранения, сокращением рисков в связи с распространением коронавируса и повышением потенциала сферы в целом. Такие условия прописаны в тексте кредитного соглашения о предоставлении займа, сообщает Минфин.Привлечение займа одобрило белорусское правительство еще в ноябре. Средства привлекаются сроком на 18 лет, пишет БелаПАН.Деньги выделил ОПЕК - это международный финансовый институт в области развития, который содействует сотрудничеству между государствами - членами ОПЕК, экспортерами нефти, и другими развивающимися странами. Ссуды для государственного сектора Фонда ОПЕК льготные, с низкими процентными ставками и большими сроками погашения.