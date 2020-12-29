Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении объявил 29 декабря Белорусский гидрометцентр. Опасность охарактеризовали красным уровнем.- Во вторник, в период до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед, - сообщает Белгидромет.Опасность представляет также сильный порывистый ветер, до 17 метров в секунду, из-за которого выпавшие осадки моментом превращаются в голый лед. Предельно осторожными нужно быть как пешеходам, так и водителям.А с вечера вторника должно немного потеплеть, ожидается мокрый снег, который покроет опасный гололед. В среду, 30 декабря, осадков ночью и днем не ожидается, ветер утихнет, температура воздуха повысится до положительной - лед должен растаять.Сейчас гололед сохраняется также в другом восточном регионе - Гомельской области. Напомним, здесь и в Могилеве из-за наледи на проводах полдня стояли троллейбусы.