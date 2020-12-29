Столичная милиция рассказала об охране правопорядка на Новый год в Минске. Традиционно основные места проведения массовых гуляний оцепят по периметру и будут пропускать только через контрольно-пропускные пункты.В ГУВД Мингорисполкома напомнили, что в места гуляний нельзя проносить петарды, ножи, стеклянные бутылки, а также напитки в темном пластике и картонных пачках. Как всегда, запрещено проносить и распивать в общественных местах спиртное и пиво.Главные праздничные мероприятия в белорусской столице пройдут в новогоднюю ночь на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Что касается новогодних фейерверков, то их планируют устроить в 01:30 в Александровском сквере, а также на площадке у Ледового дворца по ул. Притыцкого и в парке Уга Чавеса.В милиции рассказали и о том, где перекроют движение транспорта. Временные ограничения в движении авто планируются по пр. Независимости на участке от ул. Ленина до ул. Я. Купалы, на ул. Энгельса на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной, а также по ул. Интернациональной на участке от ул. Я.Купалы до ул. Ленина.Кроме того, с 22 часов вечера 31 декабря не будет посадки и высадки пассажиров на остановках возле пл. Октябрьской и Дворца спорта - по четной стороне пр. Победителей.Въезд для автомобилей временно запретят 31 декабря на прилегающие территории ко Дворцу спорта, к Октябрьской площади, к городской ратуше, к «Чижовка-Арене» и к местам проведения районных праздников.