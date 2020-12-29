Министерство здравоохранения Беларуси 29 декабря опубликовало официальную статистику о распространении коронавируса в стране. По данным ведомства, за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 прибавилось на 1 тыс. 816 пациентов, примерно столько же за сутки выписали из больниц - 1 тыс. 836 человек.Таким образом, число всех зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса в Беларуси составило 190 тыс. 404. По данным с начала года, выздоровели 169 тыс. 257 пациентов, перенесших COVID-19.Официально, число умерших за минувшие сутки пациентов с коронавирусом вновь достигло 10 случаев. Всего за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тыс. 404 пациента с COVID-19.При этом количество тестов, выполненных за минувшие сутки, составило 4 тыс. 555. А всего в стране уже провели 3 млн. 937 тыс. 864 теста.Читайте также:В Беларуси 29 декабря началась массовая вакцинация российской вакциной «Спутник V»