Во вторник, 29 декабря, в американском госпитале в западном пригороде Парижа умер всемирнь известный французский кутюрье Пьер Карден. Мэтру было 98 лет. О смерти кутюрье сообщило Agence France-Presse со ссылкой на семью Кардена, пишет БелТА.Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта. Он был театральным художником, работал в ателье у Кристиана Диора. В 1950 году Пьер Карден основал собственный дом моды. Карден известен как создатель моды «прет-а-порте» - готовой одежды, рассчитанной на широкого потребителя. Он не только разрабатывал коллекции, которые могли отправиться с подиума сразу в магазины, но и продавал свои платья и духи по довольно демократичным ценам, что сделало их доступными широкому потребителю. Кстати, Пьер Карден – тот самый человек, который придумал сочетание мини с высокими сапогами и леггинсов с длинными свитерами.Пьер Карден в 2009 году стал послом Доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.Кутюрье несколько раз посещал Беларусь. Так, в 1991 году в Белорусском центре моды в Минске прошел единственный показ коллекции Кардена в Минске, на котором дизайнер присутствовал лично. Он организовывал помощь в рамках программы ЮНЕСКО-Чернобыль, содействовал строительству в белорусских деревнях центров социально-психологической реабилитации, а в 2005 году помогал организовать Дни белорусской культуры в Париже. Кстати, Пьер Карден был лично знаком с Марком Шагалом – известным художником, выходцем из Беларуси.В 2004 году Пьер Карден посетил Беларусь, чтобы получить орден Франциска Скорины. Указ о награждении Кардена орденом был подписан в октябре 2002 года, но в связи с плотным графиком вырваться в Беларусь он смог только почти два года спустя. Награда была присуждена кутюрье за значительный вклад в развитие белорусско-французских отношений в области культуры и оказанную помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.