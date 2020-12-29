Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в Белгидромете объявили о красном уровне опасности из-за неблагоприятных метеоявлений на Витебщине и Могилевщине во вторник, 29 декабря.Гололедица такая сильная, что это сказалось даже на работе железной дороги. В пресс-службе Белорусской железной дороги предупредили: поезда из Орши идут с опозданием.- С отклонениями из-за неблагоприятных погодных условий следуют пассажирские составы на участках Орша - Минск, Орша - Витебск, Орша - Могилев, а также Орша - Кричев, - прокомментировали в БелЖД.В пресс-центре попросили пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. А планируя поездки, учитывать данные обстоятельства. Актуальную информацию о ситуации на железной дороге можно узнать в колл-центре по номеру «105».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Троллейбусный апокалипсис: транспорт стал из-за наледи в городах Беларуси.Рабочим приходится сбивать лед с проводов (подробности).Погода в Беларуси на 29 декабря: гололед не пропадет, а местами подсыплет много снега.Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в Минске и других городах (подробности).