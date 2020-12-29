Указ Александра Лукашенко «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год» опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Стало известно, что тарифы на услуги ЖКХ планируют увеличить дважды - с 1 января и с 1 июня.С начала года, в частности, вырастет плата за техобслуживание и капремонт, газ, электричество и воду. Что касается оплаты за электроэнергию, то она увеличится, в среднем, на 10%.Если рассчитывать оплату по одноставочному тарифу, то для тех, у кого в доме установлена газовая плита, тариф вырастет с 0,1901 до 0,2092 руб. за кВт·ч, а для тех, у кого плита электрическая - с 0,1616 до 0,1778 руб. за кВт·ч. Напомним, есть тарифы и по времени суток в нескольких вариациях - они тоже увеличатся.Читайте также:Выплаты, пенсионный возраст и налоги: что изменится в Беларуси с 1 января 2021 года. Мы собрали нововведения, которые затронут каждого м первого дня нового года