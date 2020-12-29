Двое мужчин погибли во вторник, 29 декабря, в Гродно. Трагедия произошла на строительстве дома.В Следственном комитете сообщили, что обрушилось перекрытие строящегося дома. Спасатели и следственно-оперативная группа обнаружили под завалами тела двоих мужчин. Один из них – 33-летний хозяин стройки, второй – 42-летний рабочий одного из предприятий.Как рассказали очевидцы, на объекте заливали пол на втором этаже. В какой-то момент обвалилось перекрытие.Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти людей, назначены экспертизы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ноябре на стройке в Минске двоих человек засыпало песком, один погиб на месте. ПОДРОБНОСТИ,