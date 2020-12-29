О том, что на днях в Барановичах неизвестный проколол колеса машины милиции, сообщили в телеграм-канале МВД.Это произошло в райцентре вечером около 19.00 в воскресенье, 20 декабря. В это время в аптеку на улице Советская прибыл наряд задержания Департамента охраны - сработала сигнализация. Пока милиционеры проверяли, что случилось на охраняемом объекте, кто-то проколол сразу три колеса в их служебном «Джили».- В авто милиции были проколоты заднее правое колесо, а также оба передних колеса. Видеорегистратор снял, как мужчина в медицинской маске прокалывает колеса спереди, - прокомментировали в пресс-службе.И скоро предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 50-летний ранее несудимый педагог одной из городских гимназий. Следователям учитель рассказал, что был в тот момент в нетрезвом состоянии, а колеса прокалывал самодельным шилом.СК дал правовую оценку его действиям, возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст. 339 УК РБ). По этой статье максимальное наказание - лишение свободы сроком до 3 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Милиция в Минске задержала двух женщин, рассыпавших саморезы на дорогу.Задержанные 40-летние минчанки свою вину не признают (подробности).Первый суд за репост из признанного экстремистским Telegram-канала: какое дали наказание.Размещение в Telegram сравнительной статистики репрессированных в гитлеровской Германии и современной Беларуси на фоне свастики, а также репост информации из признанного экстремистским канала стоили быховчанке 405 рублей (подробности).