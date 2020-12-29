Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Как уже писала «Комсомолка», в сентябре 31-летний мужчина зарезал лабрадора. Собака принадлежала дочери его сожительницы.Установлено, что мужчина убил пса, чтобы угодить своей сожительнице – той не нравилось, что лабрадор живет в доме. В это время хозяйка собаки и ее молодой человек были на работе. Мужчина зашел в комнату, где находилась собака, и несколько раз ударил ее ножом. Пес умер.Мужчину задержали в тот же день. Эксперты установили, что он вменяем и осознавал, что делает.-По результатам расследования 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.3391 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Витебске женщина выбросила собаку с балкона девятого этажа. Вот как ее наказали.