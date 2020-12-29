В конце прошлой недели, 24 декабря, стало известно о том, что Беларусь и Россия наконец-то согласовали цену по газу на 2021-ый год. Во вторник, 29 декабря, появились подробности межгосударственной сделки, пишет БелТА.Так по заявлению премьер-министра Романа Головченко, Беларусь смогла договориться с Россией о поставках нефти и газа в будущем году на «выгодных для себя условиях».- Цена по газу для Беларуси очень комфортная. Она практически сохранилась на уровне 2020-го года. А, говоря о текущем уровне цен на мировых спотовых рынках, то Беларусь покупает газ практически в два раза дешевле по сравнению со складывающимися мировыми ценами, - прокомментировал белорусский премьер.Такая выгодная цена, по словам Головченко, получилась благодаря «специальной скидке», которую «Газпром» предоставил своему крупнейшему европейскому покупателю природного газа - Беларуси.Также не стоит переживать и о нефтяных поставках - контракты подписаны со всеми крупными поставщиками.- Осталось буквально несколько не очень крупных поставщиков (нефти - Ред.). Но это уже чисто технический вопрос, - уточнил премьер.И резюмировал, что в 2021-ый год наконец-то Беларусь входит по поставкам энергоносителей «абсолютно спокойно» и, как считают белорусские власти, на выгодных для республики условиях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мясникович: Цена на газ для Беларуси не должна быть выше уровня 2020 года.Он добавил, что на данный момент есть «инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены на газ были равнодоходными» (подробности).Глава «Газпрома» обсудил с белорусскими чиновниками условия поставок газа с 1 января 2021 года.Контракт на поставки газа и его транзит по Беларуси истекает в конце года (подробности).