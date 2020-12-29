Во вторник, 29 декабря, в Бресте сильный порыв ветра сорвал навес с остановки общественного транспорта. Это произошло в микрорайоне Восток, на улице Гаврилова в 14.24. Конструкция упала на нескольких человек.Пока МЧС и медики ехали к месту происшествия, прохожие помогали пострадавшим выбраться из-под навеса. Оказалось, что серьезно пострадали две женщины. Их госпитализировали. Как сообщает БелТА, состояние женщин медики оценивают как тяжелое, но не требующее реанимационных мероприятий. Одной из пострадавших 37 лет, второй – 44.Спасатели установили ограждение на поврежденной остановке. Скорость ветра в Бресте днем достигала 14 м/с.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На 29 декабря в Беларуси объявили красный уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра.