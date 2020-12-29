О том, что во вторник, 29 декабря, во Дворце Независимости в Минске уже традиционно проходит Белорусский новогодний бал для молодежи, проинформировало БелТА. Мероприятие состоялось в рамках республиканской акции «Наши дети».По фото можно оценить изящность бала - девушки в белых платьях в пол, парни в смокингах, фраках и мундирах, на некоторых - брюки с красными лампасами. Звучат в торжественном зале полонезы и вальсы.Всего на бал во Дворец пригласили свыше 300 белорусских парней и девушек, а открывал мероприятие, традиционно участвуя в нем, Александр Лукашенко. Вот, что он сказал, приглашенной молодежи.- Сегодняшний вечер - это не просто праздник, а путешествие к истокам традиций. Без традиций не может быть государства, - заметил он говоря о том, как укреплялась, с его слова, независимость и государственность белорусского народа.Лукашенко заметил, что чуть больше 100 лет такой бал могли посетить только по праву принадлежности к титулованным и богатым сословиям.- А в наше время двери Дворца открыты для всех: у каждого есть шанс войти в них и как гость, и как должностное лицо. В этом и есть справедливость - одно из главных достижений суверенной Беларуси - страны равных возможностей, - подчеркнул Лукашенко.В то же время он напомнил, что Беларусь переживает непростые времена. И заметил, что в авангарде находятся «юные и горячие головы».- Рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных телеграм-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее, - предрек Лукашенко.В завершение он поздравил всех с наступающими праздниками и посоветовал сделать фото с бала, чтобы позже показывать их детям и внукам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Все мы с вами ждем чуда»: Вот что Лукашенко сказал на Главной ёлке страны.Благотворительный новогодний праздник прошел накануне рождества во Дворце Республики (подробности).Лукашенко объяснил, зачем ходит к больным коронавирусом.И рассказал, что COVID-19 «жалеет» белорусов, а также привел данные о том, сколько сейчас человек в Беларуси болеют «ковидом» в стационарах (подробности).