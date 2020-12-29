Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Беларуси 29 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса. Как и сообщал Минздрав - вакцинация началась с российской вакциной «Спутник V».- Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V», - прокомментировал пресс-службе Минздрава генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Однако, напомним, не так давно Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будут вакцинировать от COVID-19 не только российскими препаратами, но 5 - 6 вакцинами, разработанными в других государствах.Первыми от коронавируса добровольно в Беларуси вакцинируют медработников, учителей, специалистов, много контактирующих с людьми, в том числе представителей силовых структур.Как проходит процедура вакцинации можно предположить по фото, опубликованных официальным Минздравом. Женщина-доброволец на них стоит, ей медработница делает укол вакцины в верхнюю треть правого плеча.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минфине Беларуси сообщили, сколько миллионов получит бюджет от повышения подоходного налога для IT.В ведомстве напомнили, что налог поднимают временно, а все деньги направят на борьбу с коронавирусом (подробности).Беларусь одолжила 20 миллионов долларов на здравоохранение.В том числе - на сокращением рисков в связи с распространением коронавируса (подробности).