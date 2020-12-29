Во вторник, 29 декабря, во Дворце Независимости Александр Лукашенко станцевал с приглашенной на бал девушкой в изящном пудровом платье. Об этом сообщил телеграм-канал \\"Пул Первого\\", который также опубликовал видео президентского вальса.Пока неизвестно, кто именно эта девушка, которая танцует на Белорусском новогоднем балу для молодежи вместе с Лукашенко. Но БелТА ранее сообщала, что на бал были приглашены 314 девушек и парней из различных регионов страны. Это и студенты университетов, и учащиеся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования. Среди приглашенных на бал также стипендиаты специального президентского фонда по соцподдержке одаренных учащихся и студентов, а кроме того, призеры, участники и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, конференций.Во время вальса Лукашенко о чем-то разговаривает со своей партнершей, она также что-то рассказывает во время танца, отвечает на вопросы. Они танцуют практически в центре зала, но темп их танца медленнее, чем у других вальсирующих рядом пар.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Двери Дворца открыты для всех»: Лукашенко заявил о справедливости в Беларуси.Во Дворце Независимости 29 декабря Александр Лукашенко участвует в Белорусском новогоднем балу - с бальными танцами, шикарными платьями и 300 девушками и юношами (подробности).Лукашенко объяснил, почему забрал себе Венский бал.По его словам, Купаловский театр не может вместить всех желающих (подробности).Выпускница о танце с президентом Лукашенко: Получилось даже сказочнее, чем я ожидала.Вскоре бывшая студентка Экономического университета Инна Юзефальчик будет работать в Беларусбанке (подробности).Александр Лукашенко танцует на Республиканском балу выпускников.И общается с Таисией Повалий (подробности).