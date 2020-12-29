В Следственном комитете дают правовую оценку действиям минчанина, который позвонил в милицию и угрожал участковому. Это произошло еще 22 декабря, поздно вечером, сообщает пресс-служба МВД.Неизвестный позвонил на номер 102 и сообщил, что у него дома есть заряженный боевыми патронами пистолет ТТ и он собирается застрелить участкового инспектора Фрунзенского РОВД.Личность звонившего установили и задержали его. Оказалось, что никакого оружия у 53-летнего мужчины нет.-Со слов мужчины, в тот вечер он находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит о том, что звонил в милицию, - рассказали в МВД.Впрочем, хотя оружия у мужчины не было, зуб на участкового у него имелся. Инспектора мужчна хорошо знал – тот неоднократно приезжал разбираться, когда мужчина устраивал семейные скандалы в пьяном виде. Тем не менее, мужчина заверил, что никакого вреда причинять милиционеру не собирался.