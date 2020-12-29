Один человек погиб, второй в больнице – таков итог ДТП, что произошло 29 декабря около двух часов дня на 33-м километре автодороги Р63 Борисов-Вилейка-Ошмяны недалеко от деревни Жерстянка.Двое 57-летних мужчин, оба работники борисовского водоканала, устраняли неисправность колеса в прицепе УАЗа. Оба находились на проезжей части. Мимо проезжал лесовоз МАЗ, за рулем которого был 52-летний мужчина.-Водитель неправильно выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего совершил касательный наезд на автомашину \\"УАЗ\\" и стоящих за ней двух работников, - сообщает БелТА.В результате аварии один из работников водоканала погиб, второй с травмами в больнице.Напомним, в Беларуси 29 декабря синоптики объявили красный уровень опасности – из-за гололеда и сильного ветра.