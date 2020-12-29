О том, что в Минске 29 декабря впервые заседал совет старейшин при президиуме Совета Республики Нацсобрания, проинформировало БелТА.Представила новый госорган Наталья Кочанова, которая заметила, что в Беларуси такое объединение создано впервые в истории.- Сегодня есть потребность в том, чтобы обсуждать вопросы с теми людьми, которые не понаслышке знают, понимают и видят ситуацию, складывающуюся в стране. Ваш опыт и знания нам необходимы и пригодятся несомненно, - уверена Кочанова.Полный перечень участников совета старейшин пока не опубликован, но уже известно, что заседать на собраниях будет среди прочих Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики шестого созыва. А председателем совета старейшин стал Борис Батура, экс-глава Миноблисполкома, возглавлявший ранее и Совет Республики четвертого созыва.Уточняется, что все решения совета старейшин будут рекомендательного характера. А исполнять свои обязанности старейшины-парламентарии будут на общественных началах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Депутат Андрей Савиных: Для Беларуси лучше подойдет однопалатный парламент.Мы спросили у председателя Постоянной комиссии по международным делам, какие изменения он предлагает внести в Конституцию (подробности).«Что-то, наверное, было упущено»: историки предлагали признать историко-культурной ценностью бело-красно-белый и все госфлаги Беларуси с 1917 года.Как решится судьба государственной символики времен БНР и начала 1990-х, ученые обсуждали за круглым столом (подробности).