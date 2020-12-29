О том, что 29 декабря Александр Лукашенко подписал указ о присуждении специальной премии «Белорусский спортивный Олимп» 2020 года, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.Премию Александр Лукашенко присудил трем персонам. Это люди, которые в уходящем году сделали максимум для популяризации физкультуры и спорта и спорта.- Награда присуждена также за развитие физкультурно-спортивных традиций, содействующих формированию гармоничной личности, - подчеркнули в пресс-службе.Так спецпремию получили Валерий Лекторов, тренер-преподаватель Сенненской СДЮШОР, Николай Стуло, завотделом спортивных новостей Агентства телевизионных новостей НГТРК, а также Алексей Талай, член национальной команды Беларуси по инваспорту, директор Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Даже без рук и ног я полноценный отец и муж».Своим примером Алексей Талай вдохновляет людей во всем мире. Потеряв руки и ноги, он не только не сдался, но и умудрился стать бизнесменом, спортсменом, а недавно еще и счастливым отцом четвертого ребенка (подробности).Лукашенко наградил Караника и Пиневича за борьбу с коронавирусом.Соответствующий указ он подписал 21 декабря (подробности).Игуменья Гавриила и еще 90 человек: названы имена, кому Лукашенко вручил госнаграды.Среди них также певица Жаннет, чиновники от здравоохранения, МЧС и других структур (подробности).