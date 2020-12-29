О кадровых перестановках в военном командовании 29 декабря проинформировала БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.Так стало известно, что Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в командовании ВВС и войсками ПВО.От занимаемой должности своим указом Лукашенко освободил Сергея Труса, начальника Главного штаба - первого замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Генерал-майора уволили в запас, оставив ему право носить военную форму и знаки различия.На освободившееся место получил назначение генерал-майор Андрей Гурцевич. Ранее он был замом командующего ВВС и войсками ПВО. Его место займет полковник Дмитрий Михолап.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В белорусском правительстве создали Совет старейшин. И вот кто ими оказался.О новом органе парламентариев сообщила Наталья Кочанова, председатель Совета Республики (подробности).Военный комиссар Гомельской области: «Я - «ябатька».В эфире ОНТ полковник Андрей Кривоносов рассказал об ошибочных убеждениях молодежи и о своей поддержке Лукашенко (подробности).