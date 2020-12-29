Белорусские медики сделали уникальную операцию новорожденной девочке, которая родилась с пороком сердца. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения.Малышка родилась с тяжелым пороком сердца – артрезией легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки. Этот порок относится к категории критических Если ребенка немедленно не прооперировать, он может погибнуть в первые сутки после рождения.Ситуация осложнялась тем, что вес новорожденной был всего 1470 граммов. Сначала медики планировали провести лечение в два этапа – сделать малоинвазивную операцию, а когда малышка набрала бы необходимую массу тела, провести уже радикальное хирургическое вмешательство. Но технически провести первую часть операции оказалось невозможным. Медикам пришлось пойти на риск и провести одномоментную операцию.Операция длилась пять часов. За всю историю РНПЦ детской хирургии это была самая маленькая пациентка, кому выполняли подобные вмешательства.После операции малышку выхаживали почти два месяца. Сейчас она уже самостоятельно кушает и идет на поправку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Двое из троих белорусских детей, кому требуется для спасения жизни самое дорогое в мире лекарство, выиграли его в лотерею! ПОДРОБНОСТИ.