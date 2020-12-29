О том, что Александр Лукашенко своим указом вновь расширил полномочия инспекторов в областях и Минске, проинформировала БелТА. Указ №503 был подписан 29 декабря.До этого указ по президентским помощникам принимался не так давно - в конце ноября 2020-го года. Тогда помощникам-инспекторам стало позволено законно присутствовать на заседаниях крупных хозяйственных обществ и предприятий градообразующих в их регионах.Теперь для помощников - еще больше свободы действий и полномочий. Так уполномоченные представители получат право поручать выполнение поручений Лукашенко госорганам и организациям, в том числе системы обеспечения безопасности.А со своим служебным удостоверением помощники-инспекторы смогут совершенно беспрепятственно зайти на территорию любого органа и в помещения любой организации. Если же они при любом мониторинге увидят нарушения, то даже смогут ходатайствовать перед органами, чтобы провинившихся привлекли к дисциплинарной ответственности или применили иную меру воздействия.Не менее важной задачей помощников Лукашенко в регионах станет «выявление источников и факторов угрозы нацбезопасности». Среди новых дополнительных функций президентских инспекторов перечисляется также контроль, анализ и прогнозирование общественно-политических и социально-экономических процессов, внесение предложений по обеспечению политической стабильности в регионе, в том числе укрепление правопорядка.Напомним, впервые о том, что полномочия помощников будут расширяться, Александр Лукашенко заявлял еще в конце октября 2020-го года, назначая своих инспекторов в Брестскую и Гродненскую область, и в Минск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Экс-глава МВД Караев прокомментировал слухи о причинах своей отставки.Также он рассказал, как обустроился в Гродно (подробности).Лукашенко уволил начальника Главного штаба Военно-воздушных сил Беларуси.Стало известно, кто заменит на должности Сергея Труса, первого заместителя командующего ВВС и войск ПВО (подробности).Впервые к протестующим вышел помощник Лукашенко: «Вас не большинство».Представитель президента вышел к мирным протестующим, которые дошли маршем до Дворца Независимости (подробности).