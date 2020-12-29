О том, что суд Новогрудского района осудил двух местных жителей за подготовку к протестам и оскорбление Александра Лукашенко, написал БелаПАН.Известно, что на скамье подсудимых 47-летний ремесленник Владимир Горох и его 36-летний знакомый бизнесмен Денис Кирещенко оказались из-за августовских событий. По информации обвинения, мужчины занимались подготовкой протестов, а именно провели несколько встреч с сельчанами в Кореличском, Новогрудском, Дятловском и Лидском районах. Еще у следователей появилась информация о том, что в планах Гороха был поджог зданий райисполкомов в Новогрудке и Кореличах. Также мужчина обвинялся в том, что намеревался противостоять властям с бензопилой и «коктейлями Молотова», планировал перекрыть автотрассу Кореличи - Новогрудок, повалив на дорогу спиленные деревья.На суде обвиняемый мужчина свою вину не признал, он сказал, что хотел поддержать кандидата Светлану Тихановскую, поэтому и встречался с людьми. А если и заговаривал о срубленных деревьях, то только в шутку, чтобы проверить адекватность собеседников.Также Гороха обвинили в публичном оскорблении Александра Лукашенко, которое он написал в соцсетях 14 августа, в тот момент когда его дети-медики были в изоляторе на Окрестина.- Если вашего ребенка хорошенько отдубасят, я посмотрю, отреагируете вы эмоционально или нет... Осадок до сих пор в моей душе... Я ходил несколько дней просто убитый этой новостью, - ответил на это обвинение в суде мужчина, заявив о задержании его детей и жестоком избиении сына в ИВС.Также суд согласился и с обвинениями предъявленными предпринимателю Кирещенко, который по заявлению гособвинителя, на одной из встреч с Горохом предложил пользоваться арматурой и телескопическими дубинками для сопротивления силовикам. Бизнесмен сказал, что просто отвез Гороха к месту встречи, но не участвовал в переговорах.Судья Василий Олехнович признал мужчин виновными и приговорил Владимира Гороха к 7 годам колонии усиленного режима, а Дениса Кирещенко - к 1,5 года колонии общего режима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минчанин позвонил в милицию и сказал, что хочет застрелить участкового из пистолета.На самом деле у мужчины пистолета не было, а вот зуб на участкового был (подробности).В Барановичах учитель гимназии проколол самодельным шилом колеса машины милиции.Мужчину вскоре задержали, вот что ему грозит за правонарушение (подробности).