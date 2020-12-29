В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса, и одновременно активизировались мошенники. Как сообщает dw.com со ссылкой на главу Европола Катрин де Болль, в соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины. Те, кто откликается на подобные объявления, либо вовсе ничего не получают после оплаты, либо получают подделку. Поддельная вакцина в лучшем случае не принесет пользы, в худшем – нанесет вред здоровью.Правоохранительные органы в Европе готовятся к попыткам кражи вакцины от ковида. \\"Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной\\", - цитирует издание слова Катрин де Болль.Напомним, в Беларуси 29 декабря началась массовая вакцинация российской вакциной. Она проводится в добровольном порядке.