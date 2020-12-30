Глава министерства энергетики Виктор Каранкевич рассказал, что вопрос о едином тарифе на газ для населения будет рассмотрен в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.- Хотел бы отметить, что ранее данный вопрос уже рассматривался и мы соответствующие материалы вносили в МАРТ. Было предложено уйти от дифференцированных и попытаться выйти на усредненный тариф. Но данный подход не был поддержан. И в то же время есть поручение Совета Министров: изучить комплексно вопрос и подготовить предложения в течение 2021 года, - пояснил Каранкевич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С 1 января электроэнергия подорожает в среднем на 10%.Тарифы на услуги ЖКХ в 2021 году планируют увеличить дважды. (подробности)Беларусь одолжила 20 миллионов долларов на здравоохранение.В том числе - на сокращение рисков в связи с распространением коронавируса. (подробности)