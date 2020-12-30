Смертельная авария произошла под Могилевом. Там легковушка врезалась в стоявшую на обочине машину и находившегося рядом водителя.В результате мужчина умер на месте от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет портал tut.by.Авария произошла 29 декабря, около пяти часов вечера недалеко от деревни Межисетки. Известно, что 37-летний водитель Opel двигался по трассе Могилев – Бобруйск. На 21-м километре он не справился с управлением, машину занесло. Она вылетела на правую по ходу движения обочину и там влетела в остановившийся Mercedes, возле которого стоял 46-летний водитель.Читайте также:Лесовоз сбил двоих работников водоканала в Борисовском районе, один погибМужчины ремонтировали свой автомобиль, когда на них наехал МАЗ (подробности).В Бресте ветер повалил остановку, пострадали людиДве женщины госпитализированы с травмами (подробности).