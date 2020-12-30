В Минске во вторник, 29 декабря, произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- Удалось установить, что за рулем автомобиля «Лексус» находилась 48-летняя водитель. Она ехала по улице Захарова в сторону площади Победы. В какой-то момент она выбрала неправильную безопасную дистанцию и врезалась в «Крайслер», который стоял на светофоре. Тот, в свою очередь, отбросило от удара, и он врезался в «Мерседес». Он врезался в стоявший «Фольксваген», а «немец» въехал еще в один «Фольксваген». В результате столкнулись сразу пять авто, - пояснили в ведомстве.У машин механические повреждения. Водитель «Лексуса» была доставлена в больницу для осмотра.Устанавливаются детали случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На МКАД 12 декабря столкнулись два автомобиля. Погибла 52-летняя женщина.Женщина вышла из автомобиля, и ее сбил «Oпель». (подробности)Видеофакт. На МКАД в Минске в аварию попали сразу пять авто.Mercedes-Benz подбил Lexus - дальше машины столкнулись, как по цепочке. (подробности)