COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других известных коронавируса человека. Такое заявление сделал эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн.По его словам, «цель» коронавируса SARS-CoV-2 – стать эндемиком.– Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением, – сказал он, его цитирует The Guardian.Эксперт добавил, что сейчас в мире существуют инструменты для спасения жизней. Этот факт, а также хорошее здоровье населения помогут людям научиться жить с этим вирусом.Такое же мнение озвучил представитель ВОЗ Марк Райан.– Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации, – добавил эксперт.При этом он отметил, что даже наличие очень эффективной вакцины не гарантирует исчезновения коронавируса в мире.Специалист предупредил, что следующая пандемия может оказаться еще более серьезной, чем нынешняя.Читайте также:В ВОЗ ждут дальнейших мутаций коронавирусаГлава организации заявил, что уже в 2021-м году люди столкнутся с новыми вариантами COVID-19 (подробности).Названы новые ранние симптомы коронавирусаОни появляются до возникновения респираторных признаков COVID-19 (подробности).