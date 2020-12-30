В Малорите загорелась квартира, во время пожара были спасены трое детей, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.Спасатели получили информацию о возгорании в трехкомнатной квартире жилого многоквартирного дома 29 декабря в 22.40. Троих детей спасли до прибытия сотрудников МЧС.В результате никто не пострадал. Причину пожара устанавливают эксперты, предварительная версия – детская шалость с огнем.Читайте также:Женщина погибла во время пожара в Пуховичском районеПричины возгорания и гибели человека устанавливаются (подробности).Пожар в Лиозно: из горящего производственного корпуса эвакуировали 9 человекОгонь уничтожил всю продукцию, причины возгорания выясняют эксперты (подробности).