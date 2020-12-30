В Могилеве 55 человек обратились за медпомощью с гололедными травмами. Об этом сообщили в БелТА.- Во вторник, 29 декабря, в трампункт Могилева обратились 55 человек с гололедными травмами. Это было вызвано сложными погодными условиями. Коммунальные службы делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей: проезжие части и тротуары посыпались специальными смесями, а дорожки от наледи чистили, - рассказал главврач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко.По его словам, при сложным погодных условиях, всегда нужно быть предельно внимательными.- Для того, чтобы избежать травм, необходимо надевать удобную обувь, а девушкам стоит отказаться от каблуков. Не стоит наступать на лед – лучше идти по снегу и обязательно медленным шагом, - пояснил Басенко.Напомним, что 29 декабря в Могилеве по причине сильного гололеда не ходили автобусы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Внимание: красный уровень! Синоптики предупреждают о сильном гололеде в Беларуси.Также по северо-востоку страны будет сильный ветер. (подробности)Из-за непогоды «красного уровня» поезда из Орши в Минск и Витебск идут с опозданием.Пассажиров просят отнестись с пониманием - в северном регионе Беларуси «ледяной апокалипсис». (подробности)