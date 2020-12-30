Никаких переговоров и обсуждений с Лукашенко и его окружением вести нельзя. Такое мнение высказала белорусская певица Анжелика Агурбаш в интервью с политологом Дмитрием Болкунцом на его YouTube-канале.Он добавила, что сейчас дело даже уже не в мирных маршах. Главная задача для живущих в Беларуси и за ее пределами, по мнению певицы, – это немедленная изоляция Лукашенко, потому что он социально опасен для общества. Агурбаш подчеркнула, что вся репрессивная машина должна быть остановлена. Причем сделать это можно за один час.– По большому счету, председатель Конституционного суда, генеральный прокурор Белоруссии и министр обороны должны сделать то, что они должны сделать [...] Они должны были сделать это уже давно. И если они не способны на это, то, как минимум, любой офицер мог остановить безумие и именем народа Беларуси остановить этого человека. И его просто арестовать. Его уже давно пора арестовать, – заявила Агурбаш.Она также считает, что события е в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года уже тогда дали понять, что начинается «беспредел». А 9-10 августа все маски были сброшены, и белорусы увидели настоящее лицо Лукашенко и его приближенных.Читайте также:«Это неправильно». Виктор Гончаренко высказался о действиях омоновцев во время протестовТренер также прокомментировал решение нападающего ЦСКА Ильи Шкурина не выступать за сборную Беларуси до смены власти (подробности).Чемпионат мира по хоккею-2021: стало известно, когда IIHF скажет, переносит ли турнир из БеларусиВ IIHF обсуждают возможный перенос матчей из Минска в связи с нестабильной политической ситуацией в стране (подробности).Бывший тренер минского хоккейного «Динамо» высказался о ситуации в БеларусиТакже он рассказал, стоит ли проводить в Минске чемпионат мира по хоккею (подробности).