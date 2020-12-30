Во вторник, 29 декабря, во Дворце Независимости состоялся бал. Александр Лукашенко станцевал вальс с девушкой в розовом платье. Стало известно ее имя. Об этом сообщает «Наша Нiва».Девушку зовут Ольга Петрович и ей 20 лет. Она родом из Борисова и учится на 3-ем курсе БГТУ на инженера лесного хозяйства. Ольга является старостой группы и проживает в общежитии.- Ну что я могу сказать, это было незабываемо! Понимаете, не всем же выпадает возможность побывать на балу. Я не могу передать вам атмосферу. Настолько торжественно все было. И мы очень долго готовились, хореографы много сил вложили. Репетиции шли на протяжении месяца, - рассказала Ольга.Девушка рассказала, что сама пригласила Лукашенко на танец.- Да, я сама пригласила Александра Лукашенко на танец. И он не отказал мне. Он очень хорошо танцует. Мы с Александром Григорьевичем станцевали вальс, поговорили про бал и праздничную атмосферу, - отметил Ольга.По ее словам, ее пригласили на бал из-за того, что она довольно активно участвует в жизни университета, а в 2020 году принимала участие в конкурсе «Мисс Беларусь».- Конкурс остановился на полуфинале. Причина – коронавирус. Пока он так и не завершен, - пояснила девушка.Ольга рассказал и о том, почему в коронавирус на балу все были без масок.- Не переживайте, нас контролировали постоянно. Что касается меня, то тест на COVID-19 я не сдавала, но во время репетиций нам регулярно измеряли температуру. Маски хоть мы и не надевали, но они у нас были с собой. То, что Александр Лукашенко был без маски, ни у кого вопросов не вызвало, - подытожила Ольга.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Двери Дворца открыты для всех»: Лукашенко заявил о справедливости в Беларуси.Во Дворце Независимости 29 декабря Александр Лукашенко участвует в Белорусском новогоднем балу - с бальными танцами, шикарными платьями и 300 девушками и юношами. (подробности)«Все мы с вами ждем чуда»: Вот что Лукашенко сказал на Главной ёлке страны.Благотворительный новогодний праздник прошел накануне рождества во Дворце Республики. (подробности)