Гражданин Сербии пытался ввезти в Беларусь крупную партию психотропных препаратов, его задержали на границе. Об этом сообщается на сайте брестской таможни.Контрабанду нашли в грузовике MAN, следовавшем из Сербии через пункт пропуска «Козловичи»: 182 кг психотропов (это более чем 600 тысяч доз) были спрятаны в промышленном вентиляторе. На черном рынке общая стоимость изъятых веществ превышает 3,5 млн долларов.Водитель фуры, 42-летний гражданин Сербии, предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. Таможенники и пограничники просканировали машину и нашли в грузовом отсеке довложения.– Из перемещаемого промышленного вентилятора извлечено 89 полимерных пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с веществом светло-коричневого цвета. Служебная собака своей реакцией указала на возможное наличие в них запрещенных веществ, – рассказали подробности таможенники.Эксперты Комитета судебных экспертиз выяснили, что обнаруженные препараты – это особо опасные психотропные вещества: МДМА, амфетамин и метамфетамин.Гражданин Сербии взят под стражу, возбуждено уголовное дело.Читайте также:Распродажа из чужого гаража, ворона - вор смартфонов и контрабанда тритонов: топ-12 самых смешных преступлений года2020-й е был щедрым на веселые события. Но поводы для улыбнуться иногда находились там, где их вроде бы быть не может. Собрали для вас забавные происшествия, случившиеся за 365 дней (подробности).