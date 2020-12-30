В Полоцке спасатели при пожаре в жилом доме эвакуировали 15 человек. Пять из них - дети. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.- Сообщение о том, что загорелась квартира в жилом доме, расположенном по проспекту И. Зодчего в Полоцке, поступила во вторник, 29 декабря. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали 15 жителей, которые проживают этажами выше. Пять из них - дети, - пояснили в ведомстве.Пожар повредил имущество, закоптил стены и потолок.На данный момент устанавливается причина возгорания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Трое детей спасены во время пожара в Малорите.По прдварительной версии, к возгоранию в квартире привела детская шалость с огнем. (подробности)Женщина погибла во время пожара в Пуховичском районе.Причины возгорания и гибели человека устанавливаются. (подробности)