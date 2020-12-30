Хоккейная команда «Динамо-Минск» лишилась аккаунта в Instagram.При попытке зайти на страницу клуба в соцсети появляется ошибка: «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».Пока неясно, была ли страница взломана или ее удалила администрация сети. Вероятно, на нее пожаловались большое количество пользователей, поскольку команда позволила себе ряд шуток в адрес главного тренера «Северстали» Андрея Разина.Как отмечает портал Sports.ru, накануне в Instagram «Динамо-Минск» появились несколько шутливых сторис по поводу заявления Разина о переходе нападающего Зака Митчелла в белорусскую команду.Читайте также:Сын Александра Солодухи рассказал, из-за чего удалили инстаграм-аккаунт отцаПроблемы с аккаунтом Александра Солодухи длятся уже около месяца. Три раза страницу получалось быстро восстановить. На этот раз от техподдержки никакого ответа пока получить не удалось (подробности).Instagram заблокировал аккаунт гостелеканала ОНТ. В чем причина?В пресс-службе телеканала прокомментировали, что произошло с их страницей в соцсетях (подробности).