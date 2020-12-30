Глава министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, сколько белорусов собираются привить от COVID-19 на первом этапе вакцинации. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава.- Ранее мы уже анонсировали, что охват тех, кто будет привит в осенне-весеннюю кампанию, будет составлять свыше 1,2 миллиона человек. На первом этапе мы планируем привить представителей наиболее уязвимых слоев населения. К этой категории относятся учителя, медработники, работники торговли и транспорта. На первом этапе планируется привить от коронавируса 200 тысяч человек. Первая партия вакцины как раз охватывает необходимое число тех, кого необходимо привить, - заявил Пиневич.Он также добавил, что в Беларусь прибыла готова вакцина от COVID-19, но в планах выпускать российский препарат на площадке «Белмедпрепаратов».- Я хотел бы подчеркнуть, что наша страна стала первой, кто получил вакцину из России. У нас в планах привить не менее четырех миллионов белорусов, - подытожил глава Минздрава.Напомним, что вакцинация белорусов от коронавируса российской вакциной «Спутник V» началась 29 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минздрав Беларуси опубликовал первые фото с процедуры вакцинации от коронавируса.Посмотрите, как выглядит медбокс с вакцинами и куда делают «прививку» от COVID-19. (подробности)Беларусь одолжила 20 миллионов долларов на здравоохранение.В том числе - на сокращение рисков в связи с распространением коронавируса. (подробности)