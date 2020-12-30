Некоторые жители Пинска остались без холодной воды из-за прорыва водопровода. Об этом сообщается на сайте горисполкома.«30 декабря в 8:30 был перекрыт порыв водопровода по ул. Кирова, 24. В результате перекрытия без холодной остались жилые дома по ул. Кирова, 30, 32, 34а, ул. Ольховских, 22», – сказано в сообщении.«Пинскводоканал» подвозит жильцам этих домов питьевую воду в цистерне.В настоящее время специалисты устраняют аварийную ситуацию. Ожидается, что подачу воды восстановят к 14.00.Читайте также:В Минске жители семи домов остались без воды. Когда подключат?В водопроводной сети повреждение, его устраняют (подробности).В Жодино прорвало трубопровод с холодной водой. Пять жилых домов остались без водыВодоснабжение удалось восстановить к 16 часам (подробности).