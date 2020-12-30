В Польшу для борьбы с коронавирусом из Беларуси, Польши и России на данный момент приехало 180 врачей. Об этом сообщает rp.pl.- Большинство врачей приехали из Беларуси и Украины – 20% и 5% - из России. Это представители всех специальностей, которые были отобраны нашими 15 рекрутерами. Некоторые из них уже прошли собеседования с руководством больниц. Скорее всего, врачи начнут работать уже с января 2021 года, - рассказала директор агентства Optimus Work Кацпера Гошеницу-Бирцина.Диктор агентства, которое занимается наймом иностранных медиков для борьбы с коронавирусом, также добавила, что врачи изучают польский язык и уже готовятся к переезду .Что касается жилья, то этим вопросом занимаются больницы или местные власти. Работать врачи будут в небольших населенных пунктах, где не хватает специалистов.С учетом того, что на данный момент Польша наняла 180 зарубежных врачей, то 36 из них приехали из Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Польше не хватает медиков для борьбы с коронавирусом: «Хотим привлечь к работе врачей из-за границы - Беларуси, Украины».Стране недостает около 1000 специалистов, больше всего - врачей экстренной медицины и анестезиологов. (подробности)С 1 декабря Польша разрешила устраиваться на работу тем, кто уехал по гуманитарной визе.Такие визы выдавали белорусам, которые могли доказать, что им на родине угрожают преследования за их взгляды. Кроме этого, там намерены упростить въезд и условия трудоустройства айтишникам и врачам. (подробности)