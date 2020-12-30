В Следственном комитете Беларуси показали, как сотрудники украсили свои кабинеты к Новому году. Подборка фотографий опубликована в Instagram-аккаунте СК.«На работе тоже может быть праздник. Представляем подборку самых новогодних кабинетов и коридоров Следственного комитета!» – сказано в подписи к фото.На одном из снимков можно увидеть не совсем обычную елку. Ее сделали из книг Уголовного кодекса, прикрепив елочные игрушки и украсив дождиком. Завершает конструкцию елочная звезда.Читайте также:После Нового года погода резко изменится? Что рассказали синоптики о первой неделе 2021 годаВ Минске и других городах Беларуси снова могут появиться сугробы (подробности).Один - спокойный, второй - радостный: узнали, какие цвета будут главными в 2021 годуСнимаем коралловый и синий, одеваем желтый и серый. Определены цвета будущего года (подробности).