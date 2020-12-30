Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьбу Беларуси должен решить народ и его легитимные представители. Его слова приводит агентство ТАСС.- Хочу напомнить, что вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. Стоит хотя бы вспомнить госпереворот и вооруженный захват в Украине, который поддержали и Вашингтон, и Брюссель в 2014 году. Подобный сценарий попытались разыграть в 2020 году в Беларуси, - подчеркнул Лавров.Он добавил, что белорусский народ должен сам решить судьбу своей страны.- Судьбу Беларуси должен решить только народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их кураторы с Запада, - заявил глава МИД России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лавров: Москва обеспокоена тем, что протесты в Беларуси еще продолжаются.Глава МИД РФ добавил, что на протестах количество участников уменьшается. (подробности)Лавров о ситуации в Беларуси: «Наши литовские соседи перешли все грани приличия».Глава МИД России считает, что Литва пытается раскачивать ситуацию в республике. (подробности)