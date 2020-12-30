В Следственном комитете рассказали, что в Лиде поезд столкнулся с бетонным столбом, которым перекрыли железнодорожные пути. Информация было опубликована в телеграм-канале ведомства.- Удалось установить, что вечером 29 декабря неизвестный перекрыл железнодорожные пути в Лиде. Пассажирский поезд «Гродно-Гомель» столкнулся с преградой, несмотря на то, что машинист попытался затормозить. Никто из пассажиров не пострадал. Поезд после инцидента проследовал далее по маршруту, - пояснили в СК.В ведомстве добавили, что подобным способом повредили железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 309 УК – Умышленное приведение в негодность путей сообщения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Пилил ножовкой, использовал лом и лопату». В Ошмянах нашли человека, который повредил железнодорожное полотно.Мужчина может лишиться свободы на три года. (подробности)Ящик с камнями и светящиеся брелоки: из чего сделали муляжи взрывных устройств, которые нашли на рельсах.Под Смолевичами кто-то натянул между рельсами проволоку и оставил два муляжа взрывных устройств. (подробности)