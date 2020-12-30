Сохранить страну – это долг перед нынешним и будущим поколениями. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время своего выступления перед ОМОНом ГУВД Мингорисполкома.Он также назвал свою главную задачу в настоящее время.– Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия, – сказал Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.Кроме того, он вручил государственные награды представителям правоохранительных органов и военных структур, после чего ознакомится с порядком хранения экипировки, специальных средств оперативных рот и бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования.Напомним, что накануне он участвовал в новогоднем балу во Дворце независимости и тогда, выступая перед молодежью, заявил, что в стране настали непростые времена.Читайте также:Вот кому Лукашенко присудил спецпремию «Белорусский спортивный Олимп» 2020 годаНазваны имена тех, кто получит специальную премию по итогам прошедшего года (подробности).Видео с бала во Дворце Независимости: Лукашенко танцует с девушкой в розовом платьеПоявилось новое видео бального танца Александра Лукашенко (подробности).Анжелика Агурбаш рассказала, почему с Лукашенко нельзя ни о чем договариватьсяПо мнению артистки, он социально опасен и его уже давно пора арестовать (подробности).