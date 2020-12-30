Наши полярники сделали снеговика из ледяной глыбы и передали поздравление на Родину:- Желаем всем крепкого здоровья, душевного тепла и уюта, успехов и удачи в делах! Пусть все проблемы останутся в прошлом, а 2021 год принесет в наши дома только Мир и Согласие, Любовь и Благополучие! – сообщил на Большую землю начальник экспедиции Алексей Гайдашов.Вместе с ним в Антарктиду прибыли девять полярников: Владимир Нестерович - начальник сезонной полевой базы; Павел Ростов – механик; Егор Корзун - биолог-эколог; Сергей Лютый - повар; Владислав Базылевич - физик; Леонид Никитюк - врач; Сергей Зубрицкий, - электрик-энергетик; Павел Шаблыко - геофизик и Николай Зинькевич - программист.Белорусы прибыли в Антарктиду 26 декабря, а 27-го завершили операцию по переброске вертолетом грузов с российского судна «Академик Трешников».Усилиями полярников достраивается круглогодичная станция «Гора Вечерняя», а пока наши ведут научные исследования сезонно. Завершится экспедиция в середине февраля.