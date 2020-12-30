Александр Лукашенко в среду, 30 декабря, посещает отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома. Он заявил, что против Беларуси развязали информационную войну. Его слова приводит БелТА.- Вы же видите, как стремительно меняется мир. Он становится все менее безопасным для жизни нормального человека. А ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. И вам это не просто известно. Мы с вами все это, можно сказать, прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Прибалтика и Польша превратились в полигоны для учений и тренировок войск НАТО. И Беларуси грозят не только введением новых санкций. Против нас развязали самую настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации, - заявил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко выступил перед ОМОНом и назвал свою историческую миссию.Планируется, что он вручит государственные награды представителям правоохранительных органов и военных структур. (подробности)Лукашенко: Нас ждет непростая зима, и коронавирус покажется цветочками.Он вновь напомнил, что сейчас очень важно спасти страну. (подробности)