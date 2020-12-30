Сотрудники правоохранительных органов и военные получили госнаграды от Александра Лукашенко. Церемония вручения прошла 30 декабря 2020 года, когда он посещал отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.– В последние дни уходящего года спрос на Президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам. Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести, – сказал Лукашенко на церемонии, его цитирует БЕЛТА.Он поблагодарил милицию и военных за мужество и стойкость, верность присяге и своему народу.– Это не просто слова. Для каждого из вас это надежный ориентир, определяющий дела и поступки, – считает он.Среди награжденных –представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Службы безопасности президента.В частности, госнаграды получили заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, командир ОМОНа УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевич, командир ОМОНа УВД Брестского облисполкома Максим Михович.Кроме того, наград также удостоились командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Алексей Елфимов, командир 38-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Ильюкевич, командир 5-й отдельной бригады специального назначения Дмитрий Кучук, начальник Отдельной службы активных мероприятий пограничной службы Игорь Крючков.Читайте также:Лукашенко выступил перед ОМОНом и назвал свою историческую миссиюОн также вручил государственные награды представителям правоохранительных органов и военных структур (подробности).Лукашенко: Против Беларуси развязали информационную войну и постоянно устраивают политические провокацииОн добавил, что мир становится все менее безопасным для жизни нормального человека (подробности).Латушко заявил о «терабайтах» свидетельств насилия со стороны силовиковТакже он показал новое видео, снятое у стелы в Минске 9 августа (подробности).