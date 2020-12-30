Александр Лукашенко 29 декабря посещает в Уручье отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома. Во время своего выступления он высказался о «змагарах», которые сидят за границей. Об этом сообщает БелТА.- В Беларуси не прошли мятеж, цветная революция и блицкриг. И неудавшиеся «змагары», которые сидят за границей в теплых кабинетах, продолжают придумывать новые козни для Беларуси. Они говорят, что это все якобы во благо. Но только этого вот блага не видно пока. Эти так называемые «деятели» имеют своеобразные представления о политике, - заявил Лукашенко.Он добавил, что они продолжают призывать к уличным баталиям, вместо того, чтобы икать конструктивную альтернативу для открытой борьбы за симпатии людей.- И эти люди называют себя патриотами. Они же в открытую работают над тем, чтобы развалить экономику и ликвидировать конституционный строй и уничтожить Беларусь, - подчеркнул Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«У нас нет революции, потому что революционеров нет»: Лукашенко - о ситуации в стране.Во время рабочего визита президент ответил на вопросы журналистов. (подробности)«Это никакая не революция, а обычный мятеж». Лукашенко назвал три главные цели зарубежных «кукловодов».Он участвует в онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. (подробности)