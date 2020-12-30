В Мингорисполкоме посчитали тунеядцев, которые проживают в столице. Данная информация была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».- Мы вынуждены констатировать, что у нас есть определенная категория граждан, которая не хочет работать. На все предложения о помощи в поиске подходящих вакансий они отвечают отказом. И это неприемлемо. Ведь граждане, которые получают определенные льготы и пользуются социальными благами должны вносить непосильный вклад в развитие общества. На данный момент в Минске в базе тунеядцев находится 67 тысяч человек, - рассказал Кухарев.Он добавил, что из 67 тысяч тунеядцев, 12,7 тысяч не работают уже больше десяти лет.- И при этом у этих граждан имеется жилье, автомобили и другие материальные ценности. Нам нужно принимать жесткие меры. И результаты должны быть уже в январе, - заявил мэр Минска.При этом по информации городских властей, работы хватает – «было бы желание».- В Минске на рынке труда более 17 тысяч вакансий. На протяжении августа – сентября мы наблюдаем положительный баланс движения кадров: наниматели стали больше принимать людей на работу, чем увольнять. И если вдруг человек не могут найти работу по своей специальности, то мы готовы обучить его по другим востребованным направлениям. Большинство курсов мы формируем под заказ нанимателя, - рассказала председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Жанна Романович.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко: Нужно немедленно поставить на учет всех тунеядцев и заставить их работать.Он добавил, что сегодня «неработающий шатающийся человек - это не просто протестун на улице, а будущий преступник». (подробности)