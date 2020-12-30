Существует последствие коронавируса, которое сокращает жизнь человека. Об этом заявил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.– Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное – сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные, – пояснил эксперт, его цитирует Ura.ru.Специалист отметил, что на стенке аорты есть очень важные мелкие сосуды, от состояния которых зависит продолжительность жизни человека. Кроме этого, повреждения питающих сосудов могут негативно повлиять на почки, печень, сердце, мозг или нервную систему, отметил медик.Он добавил, что исход заболевания и его последствия зависят от того, какие слабые места в организме были до этого.Читайте также:Комаровский рассказал, как можно получить иммунитет от коронавирусаОн напомнил также, что тяжесть и риск коронавирусной инфекции прямо зависит от того, какое количество вирусов попадет в дыхательные пути одномоментно (подробности).Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитетаПо словам медика, все лекарства якобы для повышения иммунитета способны улучшить только благосостояние их производителей (подробности).