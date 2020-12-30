При посещении отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Александр Лукашенко получил в подарок черный берет. Наградить его этим высшим знаком отличия омоновцев решил совет командиров отряда. Подарок преподнес командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.Сам Лукашенко заметил, шутя, что едва ли сможет пройти нужные испытания на право ношения черного берета. В ответ Балаба заявил, что награда вручена «за особые заслуги» и что положение это предусматривет.- Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа, - цитирует Балабу БелТА. Судя по всему, имеется в виду эпизод, когда Лукашенко вышел к силовикам с автоматом во время оцепления Дворца независимости при массовой акции протеста в августе.Напомним, во время предновогоднего визита в отряд ОМОНа Лукашенко вручил награды милиционерам и военным: в их числе – Карпенков, Балаба и Казакевич